O Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde (ICEPi), da Secretaria da Saúde (Sesa) publicou, nesta quarta-feira (05), o edital 004/2020, referente ao processo seletivo simplificado de bolsistas para atuação de profissionais de Enfermagem no projeto de implantação de regulação formativa. Também foi publicado o edital 005/2020, referente ao processo seletivo simplificado para atuação como enfermeiro regulador no Núcleo Interno de Regulação Hospitalar (NIR).

Ambos os editais fazem parte da regulação formativa territorial, que é o novo processo de regulação assistencial do Sistema Único de Saúde do Espírito Santo (SUS-ES).

Ao todo, serão selecionados 43 profissionais na modalidade denominada bolsa educação. As inscrições poderão ser feitas entre os dias 5 e 18 de fevereiro de 2020. O processo seletivo será realizado entre os dias 05 de fevereiro a 24 de março de 2020.

A seleção faz parte do projeto para a reorganização do Subsistema de Atenção Ambulatorial, que integra a Atenção Primária em Saúde com a Atenção Ambulatorial e Hospitalar Especializada.

O projeto será financiado nos termos do Programa Estadual de Bolsas de Estudo, Pesquisa e Extensão Tecnológica no Sistema Único de Saúde (PEPiSUS), nos termos da Lei Complementar nº 909, de 26 de abril de 2019, com recursos do Plano Orçamentário.

Projeto de Implantação de Regulação Formativa

O edital 004/2020 visa selecionar quatro enfermeiros para atuação nas quatro regiões de saúde do Estado, no Projeto de Implantação de Regulação Formativa: Inovação do acesso assistencial, instituído pela Portaria nº 0003-R, de 03 de fevereiro de 2020.

De acordo com o edital, estes profissionais irão atuar como referência para a regulação ambulatorial nos âmbitos estadual, regionais e municipais. Eles também serão os responsáveis pelo gerenciamento, elaboração e acompanhamento do Plano de Ação para implantação do projeto de Regulação Formativa nos municípios e regiões de saúde do Espírito Santo.

Núcleos Internos de Regulação Hospitalar (NIR)

Já o edital 005/2020 irá selecionar 39 enfermeiros que irão atuar em 12 unidades hospitalares distribuídas nas quatro regiões de saúde do Espírito Santo. A atuação desses profissionais será como enfermeiros reguladores nos Núcleos Internos de Regulação Hospitalar (NIR).

Estes profissionais atuarão como referências para a regulação hospitalar. Eles também irão gerenciar, elaborar e acompanhar o Plano de Ação para implantação do NIR nos hospitais de referência.

Mais Informações:

Para acessar os editais completos, clique aqui. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (27) 3347-5782.