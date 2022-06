O Governo do Espírito Santo, por meio da Secretaria de Inovação e Desenvolvimento (Sectides), abriu, nesta quinta-feira (23), as inscrições para 655 vagas em cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC), na modalidade a distância (EaD). As oportunidades integram o Programa Nacional de Acesso do Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) Jovem Fic On-line.

Estão disponíveis oito opções de cursos. São eles: Assistente Administrativo, Assistente de Contabilidade, Assistente de Despachante Aduaneiro, Assistente de Faturamento, Assistente de Recursos Humanos, Balconista de Farmácia, Promotor de Vendas e Vendedor.

O secretário de Estado de Inovação e Desenvolvimento, Ricardo Pessanha, ressaltou a importância da oferta de qualificação realizada pelo Governo do Estado. “As políticas públicas em educação são prioridades na atual Gestão. Nesse sentido, ofertamos rotineiramente cursos profissionalizantes gratuitos, com o objetivo de levar ao cidadão capixaba a oportunidade de aprender uma profissão e gerar renda própria. Certamente, é por meio da educação que vamos construir um caminho de desenvolvimento efetivo para o nosso Estado”, destacou.

As vagas são destinadas para pessoas com idade a partir de 16 anos e que tenham documento de identificação com foto válido em território nacional. É necessário observar ainda o requisito de escolaridade mínima, que varia de acordo com o curso escolhido e consta no Anexo I do Edital Sectides/Pronatec Nº 002/2022 (7ª Oferta – Pronatec Jovem Fic On-line).

Para participar do processo seletivo, o candidato deve preencher o formulário de cadastro disponível AQUI, e, em seguida, realizar a inscrição on-line. É permitida apenas uma inscrição por CPF e e-mail, em um único curso. O prazo para inscrições segue até o dia 06 de julho.

A classificação é realizada pela ordem de inscrição dos candidatos que atenderem as condições do edital e, prioritariamente, aos residentes do Estado do Espírito Santo. A lista dos candidatos classificados será publicada no dia 20 de julho no site www.inovacaoedesenvolvimento.es.gov.br, no menu “Educação Profissional > Pronatec > Editais Pronatec”.

Confira a íntegra do Edital Sectides/Pronatec Nº 002/2022 (7ª Oferta – Pronatec Jovem Fic On-line).