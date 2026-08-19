Instabilidade em falésias de Marataízes ameaça visitantes e pedestres no litoral, alerta Defesa Civil

A Defesa Civil Municipal de Marataízes emitiu um alerta de segurança devido ao risco de novos deslizamentos de terra e queda de blocos rochosos em uma área de falésias localizada no Litoral Sul do Espírito Santo. O trecho sob monitoramento crítico fica situado entre a Praia dos Cações e a comunidade de Boa Vista do Sul.
Durante inspeção técnica realizada no local, os agentes identificaram uma fenda na estrutura do paredão, além de indícios claros de desprendimento recente de fragmentos e rochas.
Recomendações e orientações de segurança
Diante da instabilidade do terreno e da iminência de novos desplacamentos, a Defesa Civil isolou a área e reforçou as instruções para moradores, pescadores e visitantes:
Distanciamento da base: Não é seguro permanecer ou caminhar na faixa de areia próxima ao pé da falésia;
Atenção ao topo: É proibido aproximar-se da borda superior da formação geológica;
Respeito às interdições: O público deve respeitar a sinalização e não ultrapassar as barreiras de isolamento instaladas na região.
Histórico de instabilidade e erosão marinha
A estrutura geológica da faixa costeira de Marataízes vem sendo afetada de forma contínua pelo avanço da maré e pela erosão marinha. Alertas semelhantes foram expedidos pelo órgão nos meses de maio e dezembro anteriores, quando análises técnicas constataram movimentações de solo e risco de colapso nos paredões.
As equipes de monitoramento seguem acompanhando a evolução das fissuras na região atingida.