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Instabilidade em falésias de Marataízes ameaça visitantes e pedestres no litoral, alerta Defesa Civil

A Defesa Civil Municipal de Marataízes emitiu um alerta de segurança devido ao risco de novos deslizamentos de terra e queda de blocos rochosos em uma área de falésias localizada no Litoral Sul do Espírito Santo. O trecho sob monitoramento crítico fica situado entre a Praia dos Cações e a comunidade de Boa Vista do Sul.

Durante inspeção técnica realizada no local, os agentes identificaram uma fenda na estrutura do paredão, além de indícios claros de desprendimento recente de fragmentos e rochas.

Recomendações e orientações de segurança

Diante da instabilidade do terreno e da iminência de novos desplacamentos, a Defesa Civil isolou a área e reforçou as instruções para moradores, pescadores e visitantes:

  • Distanciamento da base: Não é seguro permanecer ou caminhar na faixa de areia próxima ao pé da falésia;

  • Atenção ao topo: É proibido aproximar-se da borda superior da formação geológica;

  • Respeito às interdições: O público deve respeitar a sinalização e não ultrapassar as barreiras de isolamento instaladas na região.

Histórico de instabilidade e erosão marinha

A estrutura geológica da faixa costeira de Marataízes vem sendo afetada de forma contínua pelo avanço da maré e pela erosão marinha. Alertas semelhantes foram expedidos pelo órgão nos meses de maio e dezembro anteriores, quando análises técnicas constataram movimentações de solo e risco de colapso nos paredões.

As equipes de monitoramento seguem acompanhando a evolução das fissuras na região atingida.

Arquivado em:

Cidades, Destaque, Espírito Santo, Geral

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