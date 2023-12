O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag), realizou, nesta segunda-feira (04), a entrega de máquinas e equipamentos agrícolas para 26 municípios capixabas. Foram entregues caminhões, retroescavadeiras, tratores agrícolas e um rolo compactador para auxiliar as obras de infraestrutura nos municípios contemplados. O investimento é superior a R$ 11 milhões em recursos, incluindo os oriundos de emendas parlamentares da bancada federal capixaba.

Presente no evento, o governador em exercício e secretário de Estado de Desenvolvimento, Ricardo Ferraço, destacou a importância da ação: “Iniciamos a semana com essa bela contribuição aos municípios para fortalecer as atividades no rural capixaba. A decisão e o apoio da Bancada Federal em direcionar os recursos reforça a parceria sólida que mantemos, Governo do Estado, deputados e senadores, para consolidação de investimentos e melhorias que refletem diretamente no desenvolvimento regional”.

Equipamentos. Foram entregues, ao todo, 42 equipamentos, sendo: dois caminhões, 19 retroescavadeiras, 20 tratores agrícolas e um rolo compactador, que vão otimizar as obras de infraestrutura nos municípios contemplados. As máquinas vão auxiliar na infraestrutura rural, garantindo melhorias na trafegabilidade e nas condições de mobilidade e de escoamento da produção rural.

“Essa entrega reforça o compromisso do Governo do Estado do Espírito Santo em proporcionar melhores condições para que os municípios deem seguimento ao trabalho que já vem sendo realizado, garantindo mais infraestrutura e qualidade de vida para quem vive no campo”, ressaltou o secretário de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca, Enio Bergoli.

Municípios. Foram contemplados com a entrega, os municípios: Afonso Cláudio, Alegre, Alto Rio Novo, Barra de São Francisco, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Castelo, Domingos Martins, Dores do Rio Preto, Governador Lindenberg, Guaçuí, Guarapari, Ibitirama, Itarana, Jaguaré, Mantenópolis, Marechal Floriano, Mimoso do Sul, Montanha, Muqui, Pancas, Ponto Belo, Santa Teresa, São José do Calçado, Sooretama e Vila Valério.

Estiveram presentes no evento de entrega, os deputados federais Da Vitória e Helder Salomão, a ex-senadora Rose de Freitas, além dos representantes dos Executivos municipais.