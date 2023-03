O Espírito Santo revelou mais um talento das Artes para o Brasil. Desta vez o talento é “Made in Guarapari”. Joãozinho Garcia está lotando teatros em uma turnê nacional com o espetáculo “A Geladeira Mágica”. A peça já foi apresentada nas cidades de Curitiba, Umuarama e seguirá ainda durante o mês de março para Salvador, Belém do Pará, Marabá e Cuiabá.

“A Geladeira Mágica” é um espetáculo dedicado à primeira infância e acontece de forma presencial, gratuita e com acessibilidade. A peça usa do universo lúdico para promover importantes debates sobre consciência alimentar e alimentação saudável. Com leveza e humor, “A Geladeira Mágica” é uma dramaturgia que pretende ensinar por meio do lúdico e faz da imaginação um espaço fértil para solidificar boas ideias.

Joãozinho divide cena em “A Geladeira Mágica com a atriz Lorena Nogueira. O texto da peça é da dupla de autores capixabas Eneide Ribeiro e Murilo Góes. Murilo também assina a direção artística. A realização desta turnê é mais um empreendimento da WB Produções sob a tutela de Wesley Telles e Bruna Dornellas. Esta produção tem o patrocínio do Atacadão, por meio da Lei de Incentivo à Cultura

João Garcia é formado em Teatro e há 8 anos se dedica ao Humor. Sua jornada começou no grupo de stand up comedy “Comédia a la Carte” onde até hoje divide os palcos do Brasil com o palestrante Fabio Flores temperando com Humor as lições sobre Inteligência Emocional.

Sua incursão pela Palhaçaria o tornou um hábil artista que comunica com alegria, empatia e leveza intervenções cênicas com públicos de todas as idades. A magia é mais uma das destrezas artísticas deste capixaba que se apresenta em eventos dos mais diversos, desde festas de aniversário infantil até hospitais com pacientes em tratamento de câncer.

O ano de 2023 exportou o talento de Joãozinho para a cena nacional. Isso é bem raro de acontecer com os artistas de Teatro em atuação no Espírito Santo. O sucesso dele pode inspirar muitas crianças e adolescentes a acreditarem nos próprios sonhos. Ele foi um menino que se apresentava nas faixas de pedestre das avenidas de Guarapari e hoje se tornou um artista aplaudido de pé nos principais teatros do Brasil.

1 de 3

Um dia durante a pandemia de corona vírus Joãozinho se viu sem os shows, o público e o dinheiro que custeava as suas despesas pessoais. Naquele momento muita gente a sua volta o aconselhou a desistir da Arte e arranjar um “emprego de verdade”.

Neste momento ele foi trabalhar como motorista de aplicativo. Nas viagens ele conversava com seus clientes e o assunto que os passageiros mais puxavam com ele era sobre a tristeza de uma vida sem sentido. Quase sempre estas pessoas reclamavam do trabalho excessivo e da falta de tempo pra viver a vida. Estes passageiros foram a mensagem do Universo para que ele desse sentido a própria vida e aceitasse que a missão dele é semear alegria.