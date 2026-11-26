A Câmara Municipal de Guarapari recebe nesta quinta-feira (26), das 18h30 às 21h, o evento “Raízes da Resistência: Caminhos da Igualdade Racial no Brasil”. Aberto ao público, o encontro tem como objetivo promover o diálogo sobre o enfrentamento ao racismo, a valorização da população negra e o fortalecimento de políticas públicas voltadas à igualdade racial no município.
O ponto central da programação será o debate em torno da Lei Municipal nº 5.246/2026, de autoria da vereadora Rosana Pinheiro, que institui medidas de combate à discriminação racial nas escolas. A iniciativa busca ampliar o conhecimento sobre a legislação local e estimular a reflexão sobre o papel do poder público e da educação na construção de uma sociedade mais igualitária.
A palestra principal será conduzida por Erick Carvalho, cientista político, escritor e chefe de gabinete parlamentar da vereadora Rosana Pinheiro. Autor do livro Democracia Racial no Brasil, publicado há um ano, Carvalho abordará a formação histórica das relações raciais no país, os entraves para a efetivação da igualdade e a necessidade de políticas públicas permanentes de combate ao racismo.
Participação Social
O evento integra a agenda de atuação da vereadora Rosana Pinheiro na atual legislatura, que tem priorizado a formulação e a discussão de pautas voltadas ao enfrentamento da discriminação racial, com atenção especial ao ambiente escolar.
A organização convida profissionais da educação, estudantes, lideranças comunitárias, movimentos sociais, representantes de entidades e moradores de Guarapari para participarem do espaço de diálogo, destacando que a promoção da igualdade de oportunidades passa pelo reconhecimento da história e da cultura afro-brasileira.
Serviço
Evento: Raízes da Resistência: Caminhos da Igualdade Racial no Brasil
Data: Nesta quinta-feira, 26 de novembro
Horário: Das 18h30 às 21h
Local: Câmara Municipal de Guarapari
Destaque: Lei Municipal nº 5.246/2026 (autoria da vereadora Rosana Pinheiro)
Palestrante: Erick Carvalho (cientista político e escritor)
Entrada: Aberta à população e às entidades do município