A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na BR 262, em Venda Nova do Imigrantes, na madrugada desta sexta (31), um caminhão com mais de 5 milhões de cigarros contrabandeados do Paraguai.

A abordagem aconteceu em fiscalização de criminalidade no Km 104 da rodovia BR 262. Apreensão faz parte da operação desenvolvida nacionalmente de combate a roubo de veículos e de carga.

Total contabilizado:

5.107.600 cigarros

510 caixas + 38 pacotes

25.538 pacotes

255.380 maços

Os pacotes de cigarro e o veículo estão sendo encaminhados para a Delegacia da Polícia Federal em Vila Velha. O prejuízo estimado ao crime é de R$ 1,7 milhão.

O ES é um dos estados que mais sofrem com o comércio ilegal. Ainda mais graves que a ilegalidade da entrada do produto no Brasil e os prejuízos financeiros, são os danos causados à saúde da população. Estudos mostram que o tabaco ilegal tem até seis vezes mais nicotina e alcatrão do que o máximo permitido, além de mais substâncias que viciam e causam câncer.