Nesta quarta-feira, dia 16 de setembro às 20 horas, acontece o lançamento da candidatura de Martha Sherres para prefeita de Piúma, juntamente com a convenção de seu partido, o Patriotas (51). Na ocasião, também serão apresentados os candidatos à vereadores do mesmo partido.

Martha Sherres tem uma vasta experiência na história política de Piúma. Já foram prefeitos, seu pai, José de Vargas Sherres, o primeiro a ocupar o executivo do município e o irmão Isaías Sherres. Tobias Sherrer, seu filho, é vereador em mandato corrente, e Martha foi vereadora por quatro mandatos.

Regina Martha Sherres Rocha, foi eleita vice- prefeita de José Ricardo da Costa (PDT), afastado no dia 17 de outubro de 2019, quando foi alvo da segunda fase da Operação Rubi, que apurou um esquema de fraudes em licitações e pagamentos de propina em municípios do Sul do ES. Desde então, Martha ocupa a cadeira do executivo de Piúma.

Conhecida por seu jeito simples e correto, Martha Sherres mostrou serviço em seus 10 meses de gestão, reformando escolas, calçando ruas, entre outras obras e providências básicas, lacunas deixadas pelos administradores que a antecederam. Sua administração também foi fortemente marcada pela presença feminina, de 11 secretários, seis são mulheres.

Sua base aliada é formada pelos partidos MDB, PTB e Solidariedade. Apoiam a candidata os deputados estaduais Marcelo Santos (Podemos), Sandro Locutor (PROS) e Rafael Favato (Patriota). Também o Vereador Dr. Joel (Patriota), a líder política Fernanda Taylor (Solidariedade), entre outros.

Seus principais adversários são Samuel Zuqui (PSDB) e Paulo Cola (Cidadania). Caso vença a disputa, Martha Sherres será a primeira prefeita eleita de Piúma. A Convenção do Partido Patriota e lançamento da candidatura acontece no Espaço Delta, localizado no bairro Sherres, com início às 20 horas. É obrigatório o uso de máscara e o evento oferecerá álcool em gel e distanciamento entre cadeiras, atendendo às medidas de segurança impostas pela OMS.