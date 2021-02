Durante a última semana, uma moradora de Guarapari procurou a redação do Portal 27 para reclamar da suspensão das entregas das cestas básicas emergenciais que o município vinha distribuindo desde abril. Atendendo aos questionamentos dela, a Prefeitura Municipal de Guarapari enviou uma nota explicando a situação.

Segundo a moradora, as cestas básicas, que eram entregues mensalmente pelo Centro de Referência de Assistência Social (Cras), tiveram a distribuição suspensa no último mês de novembro, em 2020, ficando sem receber em dezembro e janeiro.

O principal problema, de acordo com ela, é que os alimentos estão caros e famílias com 5 ou 6 pessoas pararam de receber, sendo que era um dos principais meios de garantir comida durante o mês.

“Ano passado o prefeito liberou as cestas básicas uma vez ao mês, o problema é que, depois do mês de novembro, as cestas pararam de chegar, o problema é que ainda estamos na pandemia e as coisas estão muito caras, essas cestas ajudavam muito as famílias. Precisamos desse suporte, têm famílias com 5 ou 6 pessoas que pegavam essa cesta”, contou a moradora.

O outro lado

Já a Prefeitura Municipal de Guarapari, por meio de nota, afirmou que de fato o benefício de dezembro foi cancelado, por problemas com a empresa que fornecia as cestas, porém ainda irão entregar as referentes ao mês de dezembro.

Já sobre a possibilidade de manter o benefício neste ano, foi afirmado que a prefeitura estuda a viabilidade do projeto e que precisou esperar o Ministério da Cidadania publicar uma portaria de reprogramação dos recursos emergenciais.

Confira a nota na íntegra.

“A Secretaria Municipal de Trabalho, Assistência e Cidadania (Setac) informa que a distribuição de cestas básicas emergenciais foi mantida até novembro de 2020 e a Setac estava aguardando a autorização do Ministério da Cidadania para a realização da reprogramação dos recursos emergenciais para o exercício de 2021. Esta autorização foi publicada através da Portaria MC nº. 601 em 29 de janeiro deste ano. Agora o município está realizando todos os procedimentos legais e analisando a viabilidade de abrir novo processo de aquisição de cestas básicas emergenciais.

Em dezembro não foi possível fazer a distribuição das cestas emergenciais pois, a empresa vencedora da contratação, para as cestas de dezembro, ingressou com pedido de reequilíbrio financeiro, o que aumentaria o preço da cesta básica, ficando inviável para o município. Desta forma, a Setac optou pelo cancelamento da ordem de fornecimento de cestas em dezembro. O objetivo do município é repor as cestas de dezembro.

Vale ressaltar que o benefício eventual de distribuição de cestas básicas ofertado pelo município, através dos Cras, é realizado normalmente e sem interrupção, com a concessão mensal de cestas para as famílias referenciadas nos Cras, que comprovam a necessidade de tal benefício.”