Morre ex-presidente do TCE-ES, Mariazinha Vellozo, aos 90 anos

Na madrugada desta segunda-feira (22), faleceu aos 90 anos de idade Mariazinha Vellozo Lucas. Ela, que exerceu diversos cargos públicos no Estado, teve a morte confirmada pelo filho Luiz Paulo Vellozo Lucas, ex-prefeito de Vitória. A causa da morte não foi divulgada.

O corpo de Mariazinha será cremado no cemitério Jardim da Paz, em Laranjeiras.

Por 20 anos, Maria José Vellozo Lucas, mais conhecida como Mariazinha, foi funcionária concursada do antigo IAPI (1954 – 1975), Secretária-chefe da Casa Civil do governo do Estado do Espírito Santo (1975 – 1979), Conselheira do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (1979 – 2001) e Deputada Estadual (2003-2007).