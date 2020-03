Diante da aglomeração formada nesta segunda-feira (23/03) no Santuário de Vila Velha, no início da Campanha Nacional de Vacinação contra a gripe, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), por meio da 5ª Promotoria de Justiça Cível de Vila Velha, notificou o prefeito Max Freitas Mauro Filho e o secretário de saúde do município, Jarbas Ribeiro de Assis Júnior.

O MPES orienta que a prefeitura adote todas as providências administrativas necessárias para que a vacinação no Santuário do município seja imediatamente suspensa. Orienta, ainda, que sejam adotadas outras medidas pertinentes à situação, tais como a adoção da vacinação “drive thru” em local de fácil acesso, como forma de diminuição das filas de pessoas.

Também orienta que seja promovida a vacinação domiciliar dos moradores da região; a implementação da vacinação mediante agendamento prévio, por meio de telefone ou internet; e que sejam obrigatoriamente cumpridos todos os decretos publicados pelo governo do Estado, em especial, o de evitar aglomeração dentro e fora dos locais de vacina.

Além disso, orienta que sejam divulgadas em todos os locais de vacinação as determinações (proibições, suspensões, regulamentações, etc.) expedidas pelo governador do Estado, Renato Casagrande, e do município publicadas por meio de decretos.

