De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a última semana de 2020 será de muito sol. Uma massa de ar seco, associada a um sistema de alta pressão sobre o Estado, deve dificultar a formação de nuvens de chuva, garantindo dias com temperaturas bem altas.

Ao contrário da semana de Natal, em que houve muita chuva, nesta semana as temperaturas seguirão altas em todo o território capixaba, tendo uma variação entre 23° e 34° na região Metropolitana. Já no noroeste e no sul do Estado, as temperaturas ficam entre 22° e 36°. Na região serrana, entre 18° e 30°.

A chuva pode voltar, sem grande volume, no primeiro dia do ano, nas áreas mais altas do estado.