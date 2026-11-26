A jovem nadadora Isabela Brito Roberti, de 13 anos, natural de Guarapari, conquistou um título internacional de águas abertas ao vencer a etapa final do circuito Oceanman, disputada na República Dominicana no último dia 14 de novembro. A competição é considerada o maior circuito mundial de natação em águas abertas voltado a atletas amadores, reunindo nadadores classificados em etapas realizadas em diferentes países.

Na prova decisiva, Isa Brito alcançou o primeiro lugar na categoria Oceankids Sub-15, completando o percurso de 500 metros no tempo de 9min26. A classificação para a decisão internacional veio após a vitória na etapa brasileira da competição, realizada em Salvador (BA), em abril deste ano.

“Lá na República Dominicana foi a final. Classifiquei em Salvador e competi com todos os atletas que classificaram nas outras etapas ao redor do mundo”, relatou a nadadora.

Como desdobramento do resultado expressivo, a capixaba já recebeu o convite para atuar como embaixadora da etapa do Oceanman Itália, prevista para maio de 2027, ocasião em que defenderá o título conquistado.

Rotina de Treinos em Guarapari

Iniciada na modalidade em 2023, Isabela Brito treina em Guarapari sob orientação do técnico Julyano Mozer, pela equipe GuaraShark/Álvares Cabral. A preparação habitual inclui sessões à tarde em uma piscina de 19 metros de comprimento, mas ganhou reforço no período que antecedeu a viagem internacional.

“É um prazer imenso trabalhar com uma menina tão dedicada, educada e com tantos sonhos e tanta força de vontade. Treinamos à tarde em uma piscina de 19 metros. Agora perto da competição, passamos a treinar antes de ela ir pra escola, no mar, e à tarde na piscina. Acho que foi a chave de ouro pra essa conquista inédita pra Guarapari”, destacou o treinador.

Questionada sobre sua preferência entre piscina e águas abertas, a atleta de 13 anos resumiu o momento atual: “Ultimamente, gosto mais das águas abertas. Mas amo os dois”.