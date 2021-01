O caso foi encaminhado à redação do Portal 27 por moradores do bairro Santa Mônica, em Guarapari, onde registraram, por meio de fotos, um carro de outro município que estaria supostamente deixando moradores em situação de rua no local.

O Portal 27 apurou o registro da placa do carro passada e nossa redação e confirmou que se tratava de um carro registrado como sendo de propriedade da prefeitura de Viana. Essa á a segunda vez que o município de Guarapari recebe moradores em situação de rua de outras cidades, como aconteceu em dezembro do ano passado, com um carro da Prefeitura de Piúma deixando-os no bairro Muquiçaba. Relembre o acontecimento, que segue no Ministério Público.

https://www.portal27.com.br/prefeitura-de-guarapari-aciona-ministerio-publico-apos-moradores-em-situacao-de-rua-serem-deixados-na-cidade/

O carro, modelo Kwid da marca Renault, e foi identificado, pelos moradores de Santa Mônica que viram a ocorrência, através da placa do veículo, como cadastrado no CNPJ da Prefeitura Municipal de Viana.

Guarapari. Procurada para se manifestar sobre o caso, a Prefeitura Municipal de Guarapari informou que irá trabalhar para identificar e acolher os moradores em situação de rua e pretendem entrar com denúncia junto ao Ministério Público contra a Prefeitura Municipal de Viana. Confira a nota completa.

“A Prefeitura de Guarapari, através da Secretaria Municipal de Trabalho, Assistência e Cidadania (Setac), informa que está tomando todas as providências possíveis, quanto ao caso dos moradores em situação de rua, deixados na Praia de Santa Mônica, no final da tarde desta sexta-feira (29). O município de Guarapari vai apresentar a denúncia junto ao Ministério Público e aos demais órgãos fiscalizadores, para adoção das medidas cabíveis.

Vale ressaltar que essa atitude, supostamente realizada por parte do poder público de Viana, fere as políticas públicas voltadas para a população de rua, especialmente aquelas referentes a recambiamento, que significa o retorno à cidade de origem.

A equipe de abordagem social, trabalha na localização desses dois moradores em situação de rua para apurar os detalhes e disponibilizar assistência, afinal, tratam-se de pessoas, que não podem ser descartadas como um simples objeto.”

Resposta. A Prefeitura Municipal de Viana foi procurada para comentar o assunto, e nos enviou a seguinte resposta. “A Prefeitura de Viana informa que assim que recebeu a denúncia por meio de sua Ouvidoria, o município deu início a uma investigação sobre o caso. E assim que for apurado, caso haja confirmação do ato indevido, haverá sanções administrativas. O trabalho de assistência social para a população de rua realiza um estudo aprofundado da situação dos indivíduos, identificando o quadro social para possíveis intervenções, como encaminhamento à família ou às casas de acolhimento. Portanto, se houve a remoção, ela é contrária ao que determina a Politica Nacional para a População em Situação de Rua, que o município segue à risca.”