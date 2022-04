Uma fábrica clandestina que vendia restos de animais e operava na zona rural de Guarapari foi interditada nesta quarta durante uma operação conjunta da Polícia Civil em conjunto com o Ministério da Agricultura.

Foram cerca de 50 toneladas destes subprodutos de animais que foram apreendidos. Todos os produtores armazenados de forma irregular e sem identificação. A polícia acredita que esses resíduos de abates de animais seriam usados na produção de embutidos.

De acordo com o delegado Eduardo Passamani, da Delegacia Especializada em Direito do Consumidor (Decon). “O local não apresentava condição sanitária. Os ossos armazenados estavam cheios de moscas”, disse ele, acreditando que esses subprodutos seriam distribuídos no mercado clandestino de carnes podendo gerar problemas de saúde pública.

Essa operação começou depois que uma fiscalização em um abatedouro clandestino na Grande Vitória mostrou que partes dos animais eram encaminhados a essa empresa de Guarapari. Os responsáveis podem responder por três crimes, fornecimento e comercio de produto irregular, exercício ilegal de atividade econômica e sem licença ambiental. As penas podem passar dos cinco anos.