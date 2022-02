Na última quinta-feira (24), a operação integrada entre a Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal e Guarda Municipal Civil de Anchieta, denominada “Operação cavalo de Tróia” foi deflagrada no município de Alfredo Chaves, no intuito de apreender suspeitos de receptação de veículos adulterados, furtados, clonados, dentre outras restrições.

Na ação, foram apreendidas 16 motocicletas com restrição, 01 motor com identificação raspada, 01 carro com restrição, 01veículo modelo Aranha, 04 Espingardas, 01 revólver e uma pessoa com 01 mandado de prisão.

Todo material apreendido e pessoas detidas, foram apresentados na delegacia de plantão para providências.