A Delegacia de Polícia (DP) de Alfredo Chaves, com o apoio da Delegacia Regional de Guarapari, do Batalhão Ambiental da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) e do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf), deflagrou, nesta terça-feira (06), a Operação “Dia de Caça”. O objetivo é combater a caça, o abate e a venda clandestina de animais.

Na manhã desta terça-feira (06), foram cumpridos 22 mandados de busca e apreensão em Alfredo Chaves, Guarapari e Viana. Com as diligências realizadas na divisa desses três municípios, foi localizado um local para abate clandestino de animais.

As investigações constataram que os proprietários furtavam cavalos, abatiam e vendiam como carne bovina. No local, foram encontrados 17 cavalos vivos prontos para o abate, diversos porcos que eram alimentados com vísceras dos animais abatidos, além de partes como cabeça, costela, patas e coração de equinos.

As diligências estão em andamento e até o momento uma pessoa foi detida.