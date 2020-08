O resultado do orçamento participativo de 2020/2021 foi publicado nesta terça-feira (31) pela prefeitura de Guarapari. As propostas foram cadastradas de maneira online e presencial e tiveram diversas sugestões como saúde, drenagem e pavimentação, segurança entre outros. Segundo a prefeitura, a população de Guarapari pede mais asfalto do que saúde.

Veja o gráfico publicado pela prefeitura.

A forma online de cadastramento foi disponibilizada em 2020 devido a pandemia da Covid-19, porém foi o meio que mais chamou atenção da população, já que foram quase 600 participações, um número recorde de acordo com os dados publicados pela prefeitura.

Um total de 589 pessoas que enviaram propostas, 496 de forma online e 93 de forma presencial. A participação feminina foi a maior, cerca de 53%, enquanto a masculina foi 47%. Os 3 bairros com mais participações foram Samambaia, com 82 votos presenciais, Village da Praia com 45 votos e Lameirão com 38 votos, sendo esses dois de forma online.

As propostas, em ordem da mais votada para menos votada, foram: Pavimentação e Drenagem com 40%; Saúde com 15% e Saneamento com 10%, os outros 35% foram distribuídos em: Cultura, Esporte e Turismo; Infraestrutura; Educação; Segurança; Transporte; Mobilidade Urbana; Social e por fim Meio Ambiente e Agricultura.

As obras referentes ao que foi mais sugerido irão entrar no orçamento do ano de 2021, garante a prefeitura.

Por João Pedro Barbosa, estagiário.