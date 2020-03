O partido Patriota de Guarapari suspendeu a reunião que teria amanhã (21) para conversar com seus filiados e discutir as eleições deste ano. A reunião seria as 9h no campo do Aliança, mas foi desmarcada pelo presidente José Raimundo Dantas.

Segundo Dantas, em breve o partido vai comunicar nova data. “Vamos esperar passar essa situação de pandemia que vivemos em todo o mundo. Assim que possível, iremos nos reunir para definir os rumos do nosso partido. Por enquanto discutiremos através de visitas individuais aos nossos filiados”, disse.

Cobranças. Dantas disse que a prefeitura deve tomar mais ações para combater o Coronavírus. “Eu gostei da entrevista que o prefeito deu a Gazeta e acho que deve fazer mais ações. Acho que ele podia ousar mais, colocar uma escola como espaço para criar leitos, por exemplo. Acho que deve ser mais incisivo e colocar a estrutura da prefeitura em favor da população”, afirmou.