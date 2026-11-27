O governador eleito do Espírito Santo, Lorenzo Pazolini (Republicanos), definiu o segundo nome que vai compor o primeiro escalão de sua equipe de governo a partir de 2027: Denis Penedo Prates assumirá o comando da Controladoria-Geral do Estado (CGE). Auditor do Estado de carreira, Prates esteve à frente da Controladoria-Geral da Prefeitura de Vitória.

De acordo com o governador eleito, o fortalecimento dos mecanismos de controle interno, a avaliação permanente das despesas públicas e o aprimoramento dos instrumentos de governança ocuparão papel estratégico na próxima administração estadual, especialmente frente aos desafios econômicos e fiscais impostos pela reforma tributária.

“Precisamos assegurar que cada recurso público seja aplicado com responsabilidade, eficiência e transparência. Nosso compromisso é aprimorar os mecanismos de controle, combater desperdícios e racionalizar os gastos públicos, preservando a qualidade dos serviços prestados à população”, destacou Pazolini.

Perfil Técnico

Graduado em Administração pelo Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais (Ibmec-RJ), Denis Penedo Prates possui mestrado em Administração pela Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas da Fundação Getulio Vargas (Ebape/FGV-RJ).

Auditor do Estado do Espírito Santo desde 2010, coordenou as unidades da Secretaria de Estado de Controle e Transparência (Secont) nas áreas de Saúde e Educação, além da Coordenação de Qualidade e Capacitação. Sua trajetória reúne experiência tanto na administração estadual quanto na municipal, com atuação concentrada em controle interno, transparência e gestão pública.

Sequência de Anúncios

A escolha de Prates dá sequência à montagem da equipe da futura gestão. Na quarta-feira (25), Pazolini já havia anunciado o primeiro nome do governo: Danielle Santos de Souza Calazans, empregada de carreira da Caixa Econômica Federal e atual secretária de Estado de Planejamento, Governança e Gestão do Rio Grande do Sul, que assumirá a presidência do Banestes.