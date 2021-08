Uma perseguição entre policiais e bandidos assustou moradores de Vila Velha e Guarapari na tarde de ontem (11). A PM estava em busca de três criminosos que fugiam de Ponta da fruta em Vila Velha e foram parar no bairro Recanto da Sereia em um gol branco.

Tudo aconteceu depois durante patrulhamento uma viatura da PM visualizou o veículo e iniciou um acompanhamento, mas os suspeitos atiraram contra os militares e fugiram. A PM solicitou apoio de outras viaturas e do helicóptero.

Após abandonarem o carro no meio da rua, os bandidos trocaram tiros com a PM. Os tiros acertaram as viaturas e por sorte, nenhum policial ou morador ficou ferido. Os bandidos fugiram entre as casas. Com apoio do helicóptero buscas foram feitas para achar os bandidos.

Dentro do carro, que foi roubado no bairro Novo México na semana passada, haviam três homens. Os três tentaram fugir pela Rodovia do Sol e que durante a fuga aconteceram trocas de tiros entre os criminosos e a polícia. Dois deles foram presos primeiro e o outro depois. Uma pistola ponto 40 foi apreendida. Eles foram enviados para a delegacia regional de Vila Velha.