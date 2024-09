O Instituto Perfil, a pedido da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do ES – ABIH-ES, realizou uma pesquisa em Guarapari, sendo a mais recente até o momento, que mostra o candidato Rodrigo Borges na liderança. A pesquisa foi divulgada ontem (24), pela TV Guarapari.

PESQUISA ESPONTÂNEA:

Na pesquisa espontânea, quando os nomes dos candidatos não são citados, Rodrigo Borges aparece com 27,83%, seguido de Zé Preto com 19%. Em seguida estão Delegado Danilo Bahiense com 6,33%, Emanuel Vieira com 5%, Oylas Pereira com 1,83%, Artur Pereira com 1,17%, Amaral com 0,5%. Branco/Nulo somam 5,5%, enquanto 28,67% dos entrevistados estão indecisos (NS/NR).

REJEIÇÃO ESPONTÂNEA:

Na rejeição espontânea, Zé Preto lidera com 17,17%. Em seguida, aparecem Rodrigo Borges com 7,33%, Oylas Pereira com 7%, Emanuel Vieira com 6,67%, Delegado Danilo Bahiense com 2,83%, Artur Pereira com 2%, e Amaral com 0,5%.

PESQUISA ESTIMULADA:

Na pesquisa estimulada, quando os nomes dos candidatos são apresentados, Rodrigo Borges mantém a dianteira com 32,5%. Zé Preto aparece em segundo lugar com 22,67%, seguido de Delegado Danilo Bahiense com 8,17%, Emanuel Vieira com 5,17%, Oylas Pereira e Artur Pereira, ambos com 1,67%, e Amaral com 0,83%. Branco/Nulo representam 8,67%, e 18,67% dos entrevistados estão indecisos (NS/NR).

REJEIÇÃO ESTIMULADA:

Na rejeição estimulada, o candidato mais rejeitado também é Zé Preto, com 19%. Oylas Pereira aparece com 11%, Emanuel Vieira com 8,17%, Rodrigo Borges com 7,33%, Delegado Danilo Bahiense com 3,5%, Artur Pereira com 2,5%, e Amaral com 0,5%. Branco/Nulo somam 6,67%, enquanto 25,5% dos entrevistados afirmaram não rejeitar nenhum candidato, e 15,83% estão indecisos (NS/NR).

A pesquisa de tem Registro junto ao TSE – TRE-ES Nº 00873/2024. A margem de erro para este Projeto de Pesquisa é de 3,99%, paracmais ou para menos. O grau de confiança do projeto é de 95%.