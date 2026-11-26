Um planeta ainda não observado diretamente pode estar localizado nos confins do Sistema Solar, para além da órbita de Netuno. Chamado provisoriamente de Planeta X2, o suposto corpo celeste teria entre 1,5 e 2 vezes a massa da Terra e ajudaria a justificar anomalias identificadas nas trajetórias de objetos gelados situados nessa região remota.

A hipótese foi detalhada em um estudo publicado na revista científica Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Conduzida por astrônomos do Japão, do Brasil e da Austrália, a investigação sugere a existência de uma super-Terra rochosa posicionada entre 200 e 500 unidades astronômicas do Sol — sendo cada unidade astronômica equivalente à distância média entre a Terra e a estrela, o que coloca o objeto muito mais distante do que Netuno.

Simulações e Equipe Internacional

O Planeta X2 ainda não foi fotografado nem detectado por instrumentos ópticos. A proposição decorre de simulações computacionais que examinaram perturbações gravitacionais em corpos distantes do Cinturão de Kuiper, faixa que reúne objetos gelados além de Netuno — tendo como um dos exemplos analisados o planeta anão Sedna, conhecido por sua órbita extremamente afastada do Sol. Segundo os autores, a atração gravitacional de um planeta oculto explicaria o comportamento orbital desses corpos.

O trabalho foi liderado por Patryk Sofia Lykawka, da Universidade Kindai (Japão), em parceria com Pedro Bernardinelli, da Universidade de São Paulo (USP), e Jonathan Horner, da Universidade de Southern Queensland (Austrália). A designação X2 foi adotada para distinguir essa hipótese de outras teorias sobre planetas desconhecidos nas bordas do Sistema Solar, como o chamado Planeta Nove.

Próximos Passos e Impacto Científico

A etapa seguinte da investigação depende de observações astronômicas diretas. A expectativa dos cientistas é que o Observatório Vera C. Rubin, instalado no Chile, contribua para testar as previsões matemáticas dos modelos e rastrear eventuais sinais de deslocamento do corpo celeste.

A enorme distância representa o principal entrave para a detecção: por receber pouquíssima luz solar, o objeto apresentaria brilho extremamente fraco, tornando difícil sua identificação por telescópios convencionais. Caso a existência do Planeta X2 seja confirmada, a descoberta poderá transformar o entendimento científico sobre a formação do Sistema Solar, em especial no que diz respeito à migração dos planetas gigantes durante os primeiros bilhões de anos de sua evolução.