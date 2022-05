Na última quarta-feira (27), policiais militares do 10ª Batalhão realizaram o sonho do pequeno Paulo Roberto, morador do bairro Jabaraí, em Guarapari. De acordo com a mãe, a Sra. Janaína Rose Silva, o sonho do filho era receber a presença da Polícia Militar em seu aniversário. Sabendo desse desejo, Janaína entrou em contato com militares da Unidade e juntos organizaram uma visita surpresa do garoto ao Batalhão no dia do seu aniversário de 7 anos.

Paulo Roberto vestiu uma farda mirim da PM durante a visita, fato que deixou o admirador visivelmente emocionado. Ao chegar à Unidade, o menino foi recepcionado e pôde conhecer as instalações do Batalhão, bem como interagir com os policiais que trabalham na administração do quartel.

Ao término da visita, Paulo Roberto entrou no gabinete do comando da Unidade, onde foi surpreendido com um bolo de aniversário.

A mãe Janaína afirmou que “esse dia será lembrado para sempre”. Ela disse ainda que o pequeno Paulo Roberto admira muito a profissão e certamente após esse contato mais próximo com os militares a admiração vai aumentar. “Muito obrigada pelo carinho”, finalizou.

O comandante do Batalhão, tenente-coronel Emerson Caus parabenizou Paulo Roberto e destacou para o admirador a importância dele se dedicar aos estudos para alcançar o objetivo de se tornar um policial militar futuramente. O oficial desejou a ele saúde e paz.

O aniversariante esteve acompanhado durante toda visita por sua mãe, sua avó, seus irmãos e alguns familiares próximos. Eles puderam tirar várias fotos durante a visita. Veja mais fotos.