Os moradores da cidade de Guarapari poderão escolher para onde a verba do município deverá ser mais investida nos anos de 2021 e 2022 através do Orçamento Participativo. Áreas como educação, saúde, obras e outras podem ser cadastradas a partir desta quinta-feira (20), quando o processo de escolhas for aberto. No ano passado, a área mais escolhida foi a de pavimentação e drenagem do município.

É importante que a população participe ativamente do Orçamento Participativo, pois é nele que será definido o destino das verbas municipais para este e o próximo ano. O projeto é organizado pela Secretaria de Turismo, Empreendedorismo e Cultura (Setec), e tem como objetivo fazer com que a população exerça o direito de cidadão.

No ano passado o orçamento teve recorde de participantes, com quase 600 propostas enviadas. Na época, a escolha da população foi em pavimentação e drenagem, com 40% dos votos, seguida por saúde – 15% e saneamento – 10%.

Neste ano, assim como foi em 2020, as propostas do orçamento serão enviadas de forma online, devido a pandemia. Porém, no interior da cidade, ondem não tem acesso à internet, serão instaladas urnas para que a população deposite as propostas. Confira os locais delas abaixo:

Unidades básicas de saúde e associações de moradores dos bairros: Lagoa Dourada, Amarelos, Rio Claro, Bahia Nova, Rio Calçado, Buenos Aires, Boa Esperança, São João do Jaboti, Reta Grande, Rio Grande, São Miguel, Cabeça Quebrada e São Félix, Samambaia, Iguape e Barro Branco.

As propostas escolhidas pela população serão apresentadas no dia 28 de junho.

Foto de capa: Marcelo Moryan/MTur