A população do bairro Perocão organizou um manifestação para às 16 horas de hoje (03), devido ao anúncio da prefeitura de Guarapari, de que o local que antes seria a primeira creche do bairro, agora será destinado para funcionar como o Centro Pop do município, recebendo os moradores em situação de rua.

Nossa equipe conversou com a professora Climene Araújo Rodrigues, que foi clara ao dizer que, “A gente não é contra os moradores de rua, o que estamos dizendo é que o bairro já enfrenta muitos problemas como tráfico e desemprego, e a creche que deveria ser a solução de um desses (problemas), agora se torna mais um, já que as mães vão ter que deixar as crianças em Jabaraí ou Santa Mônica para ir trabalhar”, afirmou.

Diálogo. A professora também disse que sentiu estranheza com a pressa que foi feita a mudança e que a prefeitura não apresentou nenhum estudo mostrando que o Centro Pop será melhor aproveitado lá, além de não ter dialogado com os moradores, que estão aguardando uma creche desde que o município comprou aquele terreno.

“A prefeitura deveria nos apresentar algum estudo para isso, nós estamos abertos ao diálogo, mas eles estão colocando o Centro em um bairro com poucos moradores de rua, deveria ficar em Muquiçaba ou na Praia do Morro, nós temos urgência com isso (a creche)”, fala Climene.

Nós procuramos a prefeitura para maiores esclarecimentos, mas até o fechamento da matéria ainda não fomos respondidos.

Por João Pedro Barbosa