Após o Portal 27 publicar que a prefeitura de Guarapari não tinha ainda um plano de ações para evitar a propagação do Coronavírus, o prefeito Edson Magalhães (PSDB), surpreendentemente convocou uma reunião o auditório da Secretaria Municipal de Educação para “passar as recomendações do Ministério da Saúde sobre o coronavírus e tranquilizar a todos”, segundo o texto publicado nas redes sociais da prefeitura.

Fechado. O problema é que a reunião que reuniu várias pessoas foi dentro de um auditório que é um espaço fechado, o que foge completamente as recomendações dos órgãos de saúde neste momento de proliferação do Coronavírus. Uma das recomendações é evitar locais fechados e com aglomeração de pessoas.

Regras de segurança. Ou seja, o prefeito e sua equipe esqueceram completamente das regras de segurança neste momento delicado de um vírus com alto poder de contaminação.

Segundo a publicação, “Na manhã desta segunda-feira (16), o Prefeito, Edson Magalhães, juntamente com as equipes das Secretarias de Educação (Semed) e de Saúde (Semsa), se reuniu com os diretores das escolas municipais para passar as recomendações do Ministério da Saúde sobre o coronavírus e tranquilizar a todos, pois o município não possui caso confirmado da doença”.