A prefeitura de Guarapari informou que o prefeito Edson Magalhães, pediu ao deputado estadual, Theodorico Ferraço, que solicite ao governo Estado, construção da terceira ponte de Guarapari.

Requerimento. Segundo a prefeitura, nesta terça-feira (07), foi aprovado, por unanimidade, na Assembleia Legislativa, o requerimento do deputado estadual, Theodorico Ferraço, solicitando ao governo do estado, a execução da obra de construção da terceira ponte de Guarapari. “Um investimento de suma importância para o município, bem como para toda a população do Estado”, descreveu o deputado.

Mobilidade urbana. Segundo a prefeitura e de acordo com o prefeito, a obra de construção da ponte irá mudar a mobilidade urbana da cidade. “Estamos trabalhando para construirmos uma Guarapari cada vez melhor para o cidadão guarapariense e para o turista. Com este requerimento do deputado Theodorico Ferraço e com o apoio do Governo do Estado, que é parceiro da nossa administração, a nossa terceira ponte irá se concretizar”, concluiu Edson.

Pontes. Guarapari tem duas pontes. A primeira ponte foi construída em 1952 e fazia mão e contramão. É essa que vai de Muquiçaba para o Centro. A segunda foi inaugurada em 14 de maio de 1988, quando o prefeito era Graciano Espíndula. É essa que vai do Centro para Muquiçaba.