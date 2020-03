A prefeitura de Guarapari comprou R$ 193.740 reais em álcool em gel, para atender as necessidades da Secretaria Municipal da Administração e Gestão de Recursos Humanos. A informação foi publicada hoje no diário oficial.

Dispensa de justificativa. Foram duas compras por dispensa de justificativa, através das empresas Sc Costa E Silva Comércio E Serviços Ambientais Eireli no valor total de R$ 37.980,00 (trinta e sete mil e novecentos e oitenta reais) e Impacta Industria E Comercio De Cosméticos Eireli no valor total de R$ 155.760,00 (cento e cinquenta e cinco mil, setecentos e sessenta reais).

Meio milhão. Além destas compras, a prefeitura comprou, também através de dispensa de justificativa, mais de meio milhão de reais em materiais para a Secretaria Municipal de Saúde.

Os produtos, não especificados, foram comprados das empresas Serramed Produtos Hospitalares no valor total de R$ 230.400,00 (duzentos e trinta mil e quatrocentos reais, Moura Comercio Atacadista E Distribuição Eireli no valor total de R$ 13.450,00 (treze mil e quatro-centos e cinquenta reais), Servi Mix Comercio E Serviços Ltda no valor total de R$ 71.840,00 (setenta e um mil e oitocentos e quarenta reais), Impacta Industria E Comercio De Cosmeticos Eireli no valor total de R$ 194.700,00 (cento e noventa e quatro mil e setecentos reais).

A soma de todas essas compras de produtos totaliza o valor de R$ 510.390 reais. Somando essas, com as compras do álcool em gel, temos um valor superior a mais de R$ 700 mil reais.