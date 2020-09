A Prefeitura de Guarapari criou um programa de incentivo ao turismo, chamado “Selo Turismo Seguro”, o qual irá entregar estes selos para os estabelecimentos que se mostrarem aptos, seguindo todos os protocolos apresentados no edital do programa.

Segundo a prefeitura, estão aptos a solicitar este selo “restaurantes, quiosques, cafeterias, meios de hospedagem, agências de turismo, transportadoras turísticas, guias de turismo e outras atividades de empreendimentos turísticos”.

Os interessados deverão realizar o cadastro por meio do link do formulário (clique aqui) disponibilizado pela administração pública, e precisarão apresentar cópias dos seguintes documentos: Alvará de funcionamento, sanitário, do Corpo de Bombeiro; CADASTUR e o Selo Turismo Responsável, que é disponibilizado pelo Ministério do Turismo neste link.

Os bares, restaurantes, meios de hospedagem e equipamentos turísticos obrigatoriamente devem atender todos os protocolos que o edital propôs e precisam ser devidamente provados, além de estarem consoantes ao Ministério do Turismo.

Os resultados dos estabelecimentos que conseguirem o Selo serão publicados no Diário Municipal, podendo ser acessados através do Diário Oficial dos Municípios. Os comércios que forem rejeitados, terão o prazo de 5 dias úteis, a partir da data de publicação do resultado, para recorrer da decisão, sendo feita através da Secretaria de Turismo, Empreendedorismo e Cultura (SETEC).

*O Selo Turismo Seguro tem validade de um ano, e qualquer dúvida deverá ser submetida à SETEC.

*Os protocolos exigidos podem ser vistos a partir da página 5 do Decreto número 439/2020

Por João Pedro Barbosa, estagiário.