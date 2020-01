A prefeitura de Guarapari, por meio da Secretaria Municipal da Educação (SEMED), vai realizar Processo Seletivo Simplificado para contratações temporárias de pessoal. As oportunidades são para preenchimento de Cargo de Operador de Equipamento Especial – Função: Motorista com Habilitação Específica (Categoria Mínima “D”) para atuar em rotas escolares e na sede da SEMED no ano de 2020.

A inscrição para o processo seletivo de contratação de pessoal em caráter temporário será realizada no dia 07/01/2020; diretamente na Secretaria Municipal da Educação, situada a Av. Santa Clara, n°13, Sol Nascente, Guarapari – ES, no horário de 08h às 15h.

Para saber mais baixe aqui o edital. 40-edital-n-0252019-operador-de-equipamento-esp-1578051704