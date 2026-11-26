A Primeira Corrida da Polenta, em Venda Nova do Imigrante, promete oferecer aos participantes uma experiência que vai além do desafio esportivo. No dia 29 de novembro, a partir das 8h, a arena de chegada, montada em frente ao Open Atacado e Varejo, receberá uma programação especial com música italiana, gastronomia, degustações e exposição de produtos artesanais, valorizando a cultura e as tradições do município.

Com percurso de 10,4 quilômetros por paisagens rurais e empreendimentos locais, a prova terá largada na Casa Nostra. Os atletas com deficiência (PCD) iniciarão o percurso às 6h57, enquanto os demais corredores largarão às 7h.

Entre as atrações culturais confirmadas está o Toni Boni Grupo Folclorístico de Canções Italianas, que há três décadas atua na preservação e divulgação da cultura dos imigrantes italianos. O repertório reúne canções tradicionais, clássicos e músicas do segmento pop italiano. O grupo também é presença frequente em importantes manifestações culturais do município, como a tradicional Festa da Polenta.

A gastronomia será outro destaque da programação. Os participantes poderão saborear polenta, um dos principais símbolos da identidade cultural de Venda Nova do Imigrante, além de conhecer produtos e experiências de empreendedores locais e convidados.

A Zandonade Cafés Especiais estará presente com café no kit dos corredores e uma degustação na arena. Já a Cervejaria Aurora participará da confraternização com um carrinho de cervejas e também premiará os atletas que conquistarem lugar no pódio com cervejas especiais.

A programação contará ainda com a Adriani Artesanatos, que apresentará roupas, panos de prato e peças decorativas; a Casa Carinho, com opções de café e alimentação saudável; e o Polenta Móvel, que reforçará a experiência gastronômica do evento.

Segundo Álvaro Moura, diretor da Premium Comunicação Integrada de Marketing, a proposta é transformar a corrida em uma oportunidade de aproximação dos participantes com a identidade cultural e os sabores de Venda Nova do Imigrante. “Queremos que os corredores levem de Venda Nova uma lembrança que vá além do desafio esportivo. A chegada é também um momento de encontro, de celebração e de contato com aquilo que faz parte da nossa identidade. É uma oportunidade de valorizar quem produz, quem preserva nossas tradições e quem mantém viva a cultura italiana no município”, destacou.

Reconhecida como Capital Nacional do Agroturismo, Venda Nova do Imigrante recebe a primeira edição da prova com a proposta de unir esporte, turismo, gastronomia e valorização das tradições locais.

Retirada dos kits

A entrega dos kits será realizada no dia 28 de novembro, das 10h às 15h30, na Podium Fiat, localizada na Avenida Ângelo Altoé, nº 2020, no bairro Vila São Miguel, em Venda Nova do Imigrante.

O kit será composto por camisa alusiva ao evento, número de competição e chip de cronometragem. Para a retirada, será necessário apresentar o comprovante de inscrição e um documento oficial com foto. As orientações para retirada por terceiros estão disponíveis no regulamento da competição.

A Primeira Corrida da Polenta é uma realização da ACEC, com patrocínio master do Governo do Estado do Espírito Santo, por meio da Secretaria de Estado de Esportes e Lazer (Sesport), patrocínio dos Supermercados Perim e do Open Atacado e Varejo, além do apoio da Prefeitura de Venda Nova do Imigrante.