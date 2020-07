O Programa Estética e Saúde apresentado pela jornalista Priscilla Anderson retorna à TV Guarapari depois de ter ficado no ar por quase três anos na emissora. Em 2012, a jornalista que já tinha apresentado programas de TV na Grande Vitoria sobre diversas áreas, percebeu que a qualidade de vida era cada vez mais discutida e valorizada pela sociedade.

Foi então que ela resolveu seguir essa linha não somente na profissão, mas também em sua vida. Começou a praticar esporte e a se interessar por temas ligados à saúde. Comecei a sentir a necessidade de me reinventar pessoalmente e percebi que poderia unir a minha vida pessoal à profissional”, explica.

Temas. Priscilla ressalta que no programa Estética e Saúde descobriu que poderia abordar vários temas ligados à qualidade de vida. “O Estética e Saúde vai muito além do nome. O programa aborda o bem estar, esporte, equilíbrio emocional, alimentação, e outros temas atuais. “Está sendo um desafio voltar com um programa de saúde em plena pandemia. Não podemos deixar de falar sobre o coronavírus, mas iremos tratar do assunto de forma diferente sem ignorar a realidade da doença, mas procurando soluções para amenizar os efeitos do isolamento em todos nós”.

Jornal. Priscilla está há dois meses como âncora do Jornal Guarapari, o principal produto da emissora e hoje é atleta amadora de canoa havaiana. O programa Estética e Saúde reestreia nesse sábado às 18 horas na TV Guarapari, (Canal 9.1 em sinal aberto e canal 3 na RCA tv a cabo).