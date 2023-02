Após acionar o Ministério Público, o vereador Rodrigo Borges conseguiu que o órgão investigasse uma possível falta de fiscalização da prefeitura de Guarapari, com relação a manutenção dos ônibus que fazem o serviço de transporte público em Guarapari.

Acidentes. O vereador acionou o MP após dois ônibus da Expresso Lorenzutti perderem o freio na descida de Buenos Aires, o que por pouco, não causou uma tragédia na cidade. Ele pedia a “intervenção dessa Promotoria para auxiliar o Legislativo a cobrar as vistorias/ revisões/ manutenções realizadas nos últimos dois anos, pelo Executivo Municipal, na frota de ônibus da Expresso Lorenzutti”, dizia o ofício enviado ao MP pelo vereador no último dia 6.

Ausência de fiscalização. Rodrigo borges ressaltou que já havia pedido a prefeitura informações acerca das vistorias/ revisões/manutenções, realizadas. O promotor de justiça Genésio José Bragança respondeu ao vereador e determinou a instauração de notícia de fato “com a finalidade de apurar suposta ausência de fiscalização da Prefeitura de Guarapari quanto a frota de ônibus da Empresa Lorenzutti”, diz o oficio o promotor respondido no dia 10.

Se manifestem. O promotor determinou ainda que o Secretário Municipal de Postura e Trânsito (SEPTRAN) e a Empresa Expresso Lorenzutti “se manifestem sobre os fatos narrados, inclusive encaminhado cópia do ofício (ID 04008141), no prazo de 10 dias úteis, nos termos do art. 8º, §1º, da Lei 7.347/85;”.

“Essa é a função de um vereador. Não podemos ficar calados e vendo as pessoas correrem perigo. Essa minha solicitação tem o objetivo de garantir a segurança da população que utiliza ônibus como meio de transporte diariamente”, disse Rodrigo Borges.