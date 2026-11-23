O incêndio que atingiu uma borracharia em Viana, na Grande Vitória, na manhã de domingo (22 de novembro de 2026), continua nesta segunda-feira (23), ultrapassando 24 horas desde o início das chamas. O fogo ainda atinge o galpão localizado na região de Canaã, às margens da rodovia, que operava como garagem de caminhões e centro automotivo.
Registros fotográficos feitos na manhã desta segunda-feira indicaram que o incêndio ainda não havia sido totalmente extinto. No primeiro momento no local, foram observadas chamas no estabelecimento, sem a presença imediata de equipes do Corpo de Bombeiros ou da Defesa Civil. Logo em seguida, o fotógrafo informou que equipes do Corpo de Bombeiros retornaram ao galpão para dar continuidade ao combate ao fogo, enquanto funcionários de um imóvel vizinho preferiram não se manifestar sobre o ocorrido. Na noite de domingo, os bombeiros já haviam informado que a ocorrência permanecia em andamento.
Início das Chamas e Combate ao Fogo
De acordo com os relatos colhidos, o incêndio teve início por volta das 5h de domingo, na cabine de um caminhão estacionado no pátio do estabelecimento. O motorista Eliade Ribeiro contou que estava dentro do veículo fazendo uma refeição quando notou fumaça saindo da cabine.
Ele tentou conter o fogo utilizando extintores, mas não conseguiu evitar que as chamas se alastrassem, sofrendo marcas no braço durante a tentativa. Antes de deixar o caminhão, conseguiu retirar apenas algumas peças de roupa e uma mochila.
As chamas alcançaram o galpão, onde eram prestados serviços de borracharia, alinhamento e balanceamento para caminhões e carretas, além do armazenamento de grande quantidade de pneus. Durante o trabalho das equipes no domingo, as altas temperaturas provocaram explosões nos pneus armazenados no interior do imóvel, e uma fumaça escura pôde ser vista de diferentes pontos da região. Até a atualização da ocorrência, não havia registro de feridos graves.
Prejuízos e Reconstrução
O proprietário do estabelecimento, Ivan Rodrigo Correa, avalia que as perdas ultrapassam R$ 1 milhão. Segundo ele, o galpão abrigava cerca de 800 pneus — entre novos e reformados —, além de equipamentos empregados nos serviços automotivos.
O empresário informou que o galpão não possuía seguro, ao contrário do caminhão onde o fogo começou. Apesar do cenário de destruição, ele afirmou ainda no domingo que pretende reerguer o empreendimento e buscar meios de ressarcir os clientes que mantinham pneus guardados no local:
“Vou tentar agora levantar, bater a poeira e levantar. Não tem jeito, tem que fazer. Vamos tentar ressarcir todo mundo, que são clientes meus que têm pneu guardado comigo, e vamos levantar. Amanhã mesmo já começa de novo”, declarou o empresário.