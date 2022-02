Uma reportagem do programa Alerta Espírito Santo, da TV Vitória/RecordTV de ontem (01), mostrou vídeos exclusivos e em primeira mão, do caso do jovem que teve a barriga aberta em uma praia de Guarapari. A reportagem mostra que os jovens entraram sozinhos no parque pelas pedras que circundam o parque, por volta das 9h da noite da noite do dia 15 de janeiro.

Quando passava das 4h da manhã, a jovem que acompanhava o rapaz vai pedir ajuda ao vigilante do parque. Por volta das 5h da manhã, os socorristas e os bombeiros chegam ao local para prestar o socorro.

.A reportagem, que tomou vários blocos de todo o programa, detalhou tudo o que se sabe até agora sobre este caso que está sendo destaque em todos o Brasil. O jovem está internado em um hospital da Serra. Confira o vídeo da reportagem completa agora no vídeo abaixo.