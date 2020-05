O partido Republicanos (PRB), garante apoio e confia no nome da vereadora Fernanda Mazzelli para a disputa da prefeitura de Guarapari. O presidente municipal do partido Geraldo Alves Inocêncio e o vereador Gilmar Pinheiro estiveram e nossa redação e falaram sobre a eleição.

Segundo Geraldo, mais conhecido como Geraldinho do Brasil. “Vemos com bons olhos essa disputa, pois temos candidaturas novas. O partido está trabalhando para trazer progresso para Guarapari, que está precisando de emprego. Estamos trabalhando com a Assembleia, junto com o presidente Erick Musso, junto com nosso deputado federal Amaro Neto e com a bancada federal. Faremos um trabalho bacana aqui, queremos trazer o progresso para cá”, explica ele.

Mulher no poder. Com relação a chapa de vereadores Geraldinho diz que “Nós temos expectativa de fazer de 2 a 3 vereadores. Temos uma chapa leve com nomes bons. E a vereadora Fernanda será nossa candidata à prefeita de Guarapari. E o partido a vê como uma mulher guerreira e uma excelente candidata. Queremos uma mulher no poder”, afirmou.

O vereador Gilmar Pinheiro afirmou que. “Precisamos eleger alguém que já passou no legislativo, que conhece como funciona e conhece as dificuldades perto do povo de Guarapari. Fernanda é jovem, ela tem grandes projetos na área do esporte, como soluções para tirar as crianças das drogas e até mesmo salvar moradores em situação de rua. Vejo o esporte como uma solução de vida melhor para as pessoas”, destacou.

Segundo ele, o atual prefeito já mostrou a que veio. “Guarapari hoje vive um marasmo de uma pessoa eleita em três mandatos, com aquela mesmice, não investe na saúde, se preocupa mais em fazer asfalto e saneamento básico, que é importante, mas deveria investir no turismo. Em questão de agricultura eu ouço falar de um shopping do homem do campo, do agricultor, mas não fortalece o homem lá na raiz, na sua casa, na sua agricultura”, fala.

De acordo com o vereador que se filiou recentemente no partido. “Fui bem recebido no PRB e recebi grande liberdade para expor alguns projetos. Temos grandes projetos, fui bem recebido por todos. Pensamos em colocar uma mulher filha da terra, conhecida de Guarapari, guerreira, jovem e que acredito que inovará na política de Guarapari. Quero reforçar que nosso partido está muito unido. Temos uma chapa boa e unida, de palavra e acreditamos no nome de Fernanda para prefeita de Guarapari”, diz.