A Prefeitura de Guarapari, através da Secretaria Municipal de Saúde informou que das duas notificações divulgadas hoje cedo pelo município, um era de uma criança, mas foi descartado através de exames laboratoriais. O outro, trata-se de uma mulher e o exame ficará pronto ainda esta semana.

A secretária de saúde, Alessandra Albani, esclareceu que mesmo com as notificações, não há casos confirmados e que o momento agora não é de pânico e sim de atenção.

“Com esta reunião, nossa intenção foi de orientar os diretores de escolas e dizer que em Guarapari não temos motivo para pânico. O município está tomando todas as medidas necessárias e nossas equipes de saúde estão preparadas. O momento agora é de prevenção . Pânico só vai atrapalhar, causar aglomerações e sobrecarregar a UPA”, disse a secretária.

Reunião. O Prefeito, Edson Magalhães, juntamente com as equipes das Secretarias de Educação (Semed) e de Saúde (Semsa), se reuniu na manhã de hoje, com os diretores das escolas municipais para passar as recomendações do Ministério da Saúde sobre o coronavírus e tranquilizar a todos, pois o município não possui caso confirmado da doença. O encontro aconteceu no auditório da Semed.

O prefeito disse em reunião que o município está tomando todas as medidas de prevenção, conforme a recomendação do Ministério da Saúde. “Por precaução, enquanto existir a pandemia, o município está suspendendo todos os eventos que seriam realizados na cidade, como por exemplo, a Feira de Arte Sacra, que aconteceria na Semana Santa. No momento, as aulas não serão suspensas e por isso, estamos aqui instruindo os diretores sobre os cuidados em higiene dentro das escolas”, disse o prefeito.

A Secretária de Educação, Sônia Meriguete, explicou que suspender as aulas agora seria uma decisão precipitada, uma vez que, Guarapari não possui casos. “No momento, nossas escolas irão funcionar normalmente. Os diretores foram orientados sobre as ações preventivas à doença, como se comportar em caso de alunos e funcionários gripados. Além disso, foi sugerida a suspensão das reuniões com a comunidade para evitar aglomerações. Essas medidas foram definidas hoje, mas podem sofrer mudanças nos próximos dias”, disse a secretária.

Reunião com os secretários. Antes da reunião com os diretores de escola, o prefeito realizou uma reunião com todos os secretários municipais para traçar as medidas a serem adotadas em Guarapari.

Ainda esta semana, será criado o comitê de acompanhamento da doença, composto por membros das secretarias de Saúde, Educação, Turismo, Assistência e Comunicação. Esse comitê será responsável por avaliar as próximas medidas que serão tomadas, conforme a situação da doença no estado.

Orientações preventivas preconizadas pelo Ministério da Saúde

▪Lavar as mãos com água e sabão ou use álcool em gel.

▪Cobrir o nariz e boca ao espirrar ou tossir.

▪Evitar aglomerações se estiver doente.

▪Manter os ambientes bem ventilados.

▪Não compartilhar objetos pessoais.