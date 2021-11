Conhecer para encantar. Este é o objetivo da ação promocional que acontece esta semana no Espírito Santo, recebendo profissionais do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul. A atividade é organizada pela Secretaria de Turismo (Setur), Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresa (Sebrae), secretarias municipais, Instituto Visite o Espírito Santo, ABIH, ABAV e é denominada Famtour.

Os agentes de viagens são os profissionais que atuam diretamente na comercialização de pacotes de turismo, possibilitando conhecer as cidades, seus atrativos, infraestrutura de hotéis, restaurantes, como também os atrativos. “Proporcionamos o encantamento do nosso destino a estes grupos para que eles possam oferecer aos seus clientes o produto Espírito Santo de uma maneira mais ampla, com propriedade de quem conhece e vivenciou a experiência de viajar por aqui”, comenta a secretária de Estado de Turismo, Lenise Loureiro.

Os grupos que chegaram nesta sexta-feira (19) e permanecem até domingo (21) no Estado fazem parte de duas ações semelhantes desenvolvidas pela Setur com apoio de entidades do trade local.

O grupo gaúcho, formado por agentes de viagens de várias partes do Rio Grande do Sul, visita Ibiraçu, Serra, Domingos Martins, Venda Nova do Imigrante, Anchieta, Guarapari, Vitória e Vila Velha. A ação é realizada pela Setur com apoio do Instituto Visite o Espírito Santo, ABIH e Sindhoteis. Este é o quarto grupo que visita o Estado. Recentemente participaram da mesma ação agentes de São Paulo e Rio de Janeiro.

Ação Setur e Sebrae

O outro grupo que desembarcou no final da manhã de dessa quarta-feira (17) em Vitória, integra ação promocional realizada pela Setur e Sebrae. A atividade teve início em 2019, mas em decorrência da pandemia foi retomada agora. No roteiro Domingos Martins, Venda Nova do Imigrante, Guarapari, Vila Velha e Vitória.

O grupo formado de agentes de viagens de várias partes do Rio de Janeiro compõe a ação já realizada com agentes de São Paulo e Distrito Federal e um fampress com jornalistas de São Paulo.