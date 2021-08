A Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) abrirá processo seletivo para o cargo de inspetor penitenciário. A autorização, que foi publicada no Diário Oficial do Governo do Estado, abre 600 vagas para agentes penitenciários para formação de cadastro reserva. O salário é de R$2.988,00.

Para realizar concursos públicos da Sejus, foi instituída a Comissão Organizadora do Concurso destinada a coordenar, acompanhar e promover a realização de processo seletivo para abertura de cargos de agentes penitenciários para formação de cadastro reserva.

Essa comissão será responsável pela seleção dos candidatos além de elaborar o Termo de Referência realizar a pesquisa de preços e os demais trâmites relacionados à execução contratual e realização do concurso público em si.