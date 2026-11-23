A comercialização de ingressos para o show da cantora colombiana Shakira no Espírito Santo terá início na próxima quinta-feira (26 de novembro de 2026). A apresentação está agendada para o dia 3 de janeiro de 2027, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, com estimativa de público de aproximadamente 35 mil pessoas.
O espetáculo no Estado é promovido pela empresa Solus em parceria com a Booa Produções, com venda de ingressos operada de forma escalonada pela plataforma Fever.
Cronograma de Vendas e Pagamento
De acordo com o cronograma divulgado pela organização nas redes sociais, o acesso aos ingressos na quinta-feira (26) ocorrerá em etapas:
Pré-venda on-line: Das 10h às 12h, restrita a usuários previamente cadastrados no site Feverup.com;
Venda presencial: A partir das 11h, na 247 Bebidas, localizada na Avenida Nossa Senhora da Penha, nº 247, no bairro Santa Helena, em Vitória;
Venda geral on-line: A partir das 12h, aberta ao público em geral pela internet.
Os preços das entradas ainda não foram anunciados. Quanto às formas de pagamento, o público poderá parcelar o valor em até três vezes sem juros ou de quatro a 12 vezes com incidência de juros.
Turnê e Passagens pelo Brasil
A data em Cariacica integra a turnê mundial “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”, que reúne sucessos da trajetória da artista colombiana, incluindo faixas como “Girl Like Me”, “She Wolf” e uma versão em salsa de “Chantaje”. Será a estreia de Shakira no Espírito Santo, permitindo que o público capixaba acompanhe o show no próprio Estado sem necessidade de deslocamento para outras regiões.
Na agenda da turnê, a cantora tem apresentação prevista em Balneário Camboriú (SC) antes de desembarcar em solo capixaba e, após o show em Cariacica, segue para Salvador (BA), em 6 de janeiro, e Fortaleza (CE), em 9 de janeiro. A apresentação marcará ainda a terceira passagem da artista pelo Brasil — após o show gratuito realizado em maio de 2026 na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, dentro do evento Todo Mundo no Rio, ocasião em que ela descreveu a experiência como “inesquecível e arrepiante”.