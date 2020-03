Amigos do motociclista Raphael Strappa, de 32 anos, estão fazendo rifa para ajudá-lo em seu tratamento. O homem, que sofreu um acidente de moto na Praia do Morro em novembro, se recupera em casa com a esposa e os dois filhos. As sequelas do acidente, entretanto, o impossibilitam de se alimentar e dificultam sua locomoção. O sistema motor foi afetado devido ao afundamento de crânio.

Recuperação. A família de Raphael ajuda a pagar o tratamento médico, além de fisioterapeuta e fonoaudiólogo. A alimentação dele é feita através de sonda. Raphael também precisa fazer uso de fraldas. Para quem puder contribuir, ele constantemente precisa de insumos para higienização, como sonda, curativo, álcool 70 e gaze. O tamanho da fralda geriátrica que ele usa é G. O alimento que Raphael consome via sonda é o Pleni S.

Iniciativa. Diante da dificuldade da família de Raphael para custear as despesas do tratamento, seus amigos decidiram fazer uma rifa para ajudar. Como Rafael é torcedor do Flamengo, o amigo Anselmo Ramos dispôs de uma camisa oficial do time para que a rifa fosse feita.

“Nós somos amigos, ele faz parte da embaixada nossa da torcida do flamengo”, afirmou o amigo Uerton Soares, que está ajudando a organizar a rifa. “Cada um ajuda como pode. Um amigo, que trabalha em gráfica, fez e doou com o bloquinho de rifa. A galera do grupo tá contribuindo e ajudando com fralda geriátrica G também”, explica.

Apesar do isolamento social promovido pela pandemia do coronavírus, os amigos se disponibilizam através dos contatos das redes sociais. “Toda ajuda é bem vinda. Começamos a vender, agora não podemos sair muito por causa do Coronavírus, mas já dividimos os blocos e vamos tentar arrecadar pra ajudar o Raphael”, completa Uerton.

Rifa. A rifa corre no dia 16 de maio e custa 10 reais. O prêmio é uma camisa oficial do Clube de Regatas Flamengo.

SERVIÇOS

Contatos para adquirir a rifa e colaborar para o tratamento de Raphael Strappa:

(27) 99842-1166 // (27) 99849-2301

Conta bancária para contribuições

Caixa Econômica Federal: Raphael Strappa Scuassante

CPF: 120.143.397-59

Agência 4192 // Conta poupança 00010566-8

Operação 013