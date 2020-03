O Portal 27, em parceria com a 4K Produções e a boate Rei da Noite Club, vai sortear um par de ingressos para o Baile da 4K em Guarapari.

Para participar, basta não ter o perfil da rede social trancado, além de seguir as seguintes etapas:

Seguir os perfis @reidanoiteclub e @portal27oficial no Instagram; Curtir essa publicação no instagram oficial do Portal 27; Marcar um amigo por comentário (cuidado: marcar fakes e famosos invalida sua tentativa!)

Pronto! O sorteio será feito online e sairá às 18h e entraremos em contato com o(a) sortudo(a) que vai receber via inbox no Instagram! Boa sorte!

Neste sábado (14), o Rei da Noite irá reunir os maiores DJ’s do funk capixaba. O maior baile capixaba, Baile da 4K Produtora, vai agitar Guarapari a partir das 23h.

São mais de 10 DJ’s capixabas unidos numa única noite: DJ Jean du PCB, DJ JV de VV, DJ KN de VV, DJ Vintena, DJ 2L de VV, DJ Tonny, DJ Rafinha, DJ TL, DJ Douglas Cardoso, DJ Brenin da VL, DJ Vinícius Bosi e Marroger DJ.

O primeiro lote de ingressos já esgotou e o segundo lote já foi 75% vendido! Além de tentar a sorte de ganhar um par de ingressos pelo instagram do Portal 27, você pode comprar o seu ingresso nas lojas Só Celular, no Centro e no Aeroporto. Você também pode garantir sua entrada para o baile através dos vendedores Allan (27 99838-2259) e Tonny (27 99702-8706).

SERVIÇOS

Rei da Noite Club Guarapari

R. Blumenau, R. Jardim da Boa Vista, 100 (Próximo à Prefeitura)

Telefone (27) 99805-2618 // Facebook: facebook.com/reidanoiteclub

Expressamente proibido entrar de chinelo na boate