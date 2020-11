Os policiais militares do 10º Batalhão prenderam três indivíduos e apreenderam drogas e uma submetralhadora em diferentes bairros do município de Guarapari, neste final de semana. Os detidos e os materiais apreendidos foram entregues na 5ª Delegacia Regional de Guarapari.

A primeira ação aconteceu na madrugada de domingo (08), quando militares faziam patrulhamento no bairro Bela Vista, no mesmo município, e viram um homem de 25 anos em atitude suspeita. Ao ver a presença da guarnição, o suspeito tentou fugir jogando uma mochila no chão, mas foi alcançado. Na mochila, foram encontrados uma submetralhadora e dois carregadores contendo 44 munições de calibre .380.

Já no período da tarde, após receber uma denúncia anônima de que em uma casa estava sendo escondida uma grande quantidade de drogas, militares foram até ao bairro Pontal de Santa Mônica. Lá, eles visualizaram um homem de 33 anos saindo da residência, indo em direção a um matagal e pegando dois recipientes grandes de plástico.

Na tentativa de abordagem, o suspeito tentou fugir, mas foi alcançado dentro da casa. No local estava uma mulher de 46 anos, que afirmou ser usuária de drogas. Ela liberou as buscas dentro da residência, sendo localizada uma pequena quantidade de entorpecentes.

Já dentro dos recipientes que se encontravam no matagal foram contabilizadas 155 buchas de maconha, 389 pedras de crack e 658 pinos de substância similar a cocaína. O homem detido afirmou ser o responsável pela distribuição dos entorpecentes no bairro onde ocorreu o fato.