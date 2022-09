Starlyn dos Santos Santana, de 29 anos, suspeito de tráfico de drogas em Vitória, foi detido durante uma operação da Polícia Civil, realizada nessa segunda-feira (29), no bairro Bionativa, em Sooretama. Durante a ação, foram apreendidas drogas, duas armas, munições, dinheiro, rádio comunicador e um drone.

A ação foi realizada em cumprimento de mandado de busca e apreensão, pela Delegacia Polícia (DP) de Sooretama, com apoio de policiais civis da 16ª Delegacia Regional de Linhares, em um local identificado como ponto de vendas de drogas e esconderijo de traficantes.

“Os policiais civis cercaram a casa e de pronto localizaram um indivíduo, no segundo andar, que portava uma arma de fogo. A princípio ele teria se identificado como Lucas Bastos”, disse o delegado Fabrício Lucindo, titular da DP de Sooretama e chefe da 16ª Delegacia Regional de Linhares.

No local, a equipe apreendeu um drone, um pé de maconha, que foi encontrado plantado no quintal, um tablete e 45 buchas de maconha, 9 papelotes de cocaína e 18 pedras de crack, uma pistola calibre 380, uma espingarda calibre 32, 64 munições de diversos calibres, carregadores de pistola. Também foram apreendidos uma caderneta de contabilidade do tráfico, R$ 3.624,00 proveniente da venda de drogas, um rádio de comunicação, usados pelos criminosos.

Finalizadas as buscas, os policiais conduziram o preso para 16ª Delegacia Regional de Linhares, onde ele foi interrogado e onde foi descoberto que o nome verdadeiro do suspeito era Starlyn dos Santos Santana, de 29 anos.

“É um elemento de Vitória, do bairro Santa Martha, procurado pela Polícia e com mandado de prisão em aberto pela prática de crime de tráfico de entorpecentes na Capital e que estava escondido em Sooretama”, relatou Lucindo.

O homem foi preso em flagrante pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, porte ilegal de arma de fogo e munições e ainda por falsa identidade. Após os procedimentos, ele foi encaminhado para a Penitenciária Regional de Linhares (PRL), à disposição da Justiça.