Termina nesta sexta-feira (06), às 17h, o prazo de recadastramento para quem já trabalha com o aluguel de cadeiras e ombrelones na orla de Guarapari.

O edital elaborado pela Prefeitura de Guarapari, através da Secretaria Municipal de Postura e Trânsito (Septran) completo está disponível no link: https://www.guarapari.es.gov.br/uploads/documento/20200303165103-edital-de-recadastramento-de-ombrelones-e-cadeiras-n-001-2.pdf

Os interessados devem procurar a sede da secretaria, localizada na Rua Josias Cerutti, nº 717, ao lado do Departamento de Polícia Judiciária (DPJ). O recadastramento é obrigatório para todos os interessados que pretendem continuar a exercer as atividades nas praias do município. O resultado final será divulgado no dia 13 de março de 2020.