Um trágico acidente na tarde de hoje matou um vereador, sua mulher e seu filho. O vereador Jucelio Nascimento Porto, mais conhecido como Cabo Porto (PSB), de 44 anos, a esposa Thatianni Gonçalves Vasconcelos, de 24 anos, e o filho do casal, João Vasconcelos Porto, de 4 anos, morreram em um grave acidente na BR 101, em Jaguaré, no Norte do Estado.

A colisão aconteceu no km 101,2 da rodovia e envolveu uma carreta e o carro onde estava a família do vereador. O vereador teria tentado uma ultrapassagem quando bateu de frente com a carreta.

O motorista da carreta afirmou que andava a 80 km por hora e que ainda tentou frear, mas não houve jeito. Os corpos da família foram encaminhados para o Serviço Médico legal (SML) de Linhares.

Jucelio Nascimento Porto foi eleito vereador da Serra, no dia 2 de outubro de 2016 com 3.080 votos, o quarto mais votado do município.