Está em análise na Câmara Municipal de Guarapari o Projeto de Lei nº 053/2021, que cria e institui a “Semana dos Evangélicos Guaraparienses” no Calendário Municipal de Eventos da cidade. O autor do projeto é o vereador Marcelo Rosa (PL).

Reforma Protestante. Essa semana seria realizada anualmente na semana em que incidir o dia 31 de outubro –, data da celebração cristã alusiva à “Reforma Protestante” de Martinho Lutero e à fundação do “Protestantismo”.

De acordo com as informações divulgadas pela Câmara e segundo Marcelo Rosa, o Espírito Santo – proporcionalmente ao seu número de habitantes – é um dos estados brasileiros que mais abriga evangélicos.

De acordo com o vereador. “E em Guarapari, as comunidades evangélicas também reúnem um expressivo número de fiéis, que são cidadãos e moradores da cidade, como todos os demais, e que atuam de forma participativa e sempre presente em nossa sociedade. Por esta razão – a exemplo das festividades religiosas de outras denominações, que acontecem no município –, todos anseiam por uma programação voltada à população evangélica, com dada definida, anualmente, para as suas comemorações”, explicou o vereador.

Projeto. Neste link é é possível ver este projeto de Lei e suas justificativas na íntegra: http://www3.cmg.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=11700&arquivo=Arquivo/Documents/PL/11700-202104261615331530-assinado.pdf#P11700