Nesta sexta-feira (21), foi encontrado morto o homem acusado de espancar até a morte sua filha de seis anos e de agredir brutalmente sua esposa. A menina Paloma foi encontrada morta com sinais de espancamento, e a mãe, Sônia Fernandes, foi encontrada em estado grave dentro da casa da família, no bairro Novo Brasil, em Cariacica, na última terça-feira (18). A morte de Oseas Marciel Soares, de 48 anos, foi confirmada pelo superintendente de Polícia Especializada, delegado Romualdo Gianordoli, ao site A Gazeta.

O corpo de Oseas foi encontrado em uma área de mata no bairro Novo Brasil, a mesma região onde a família morava, com sinais de enforcamento. O delegado informou que Oseas teria tirado a própria vida. Em nota, a Polícia Civil informou que a equipe da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM) encontrou ele durante as buscas na área.

O corpo será encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para identificação e realização do exame cadavérico, conforme informado pela corporação. Oseas fugiu no dia do crime, quando mãe e filha foram encontradas ensanguentadas no chão da casa no bairro Novo Brasil, em Cariacica.

Investigações continuam. Apesar da morte de Oseas, principal suspeito, as investigações continuarão. Quando concluídas, a corporação enviará o inquérito ao Ministério Público (MPES). Na quinta-feira (20), um mandado de prisão havia sido expedido contra ele. O mandado está registrado no Banco Nacional do Conselho Nacional da Justiça.

O juiz Alexandre Pacheco Carreira, que decretou a prisão, afirmou que a medida era “imprescindível para o sucesso das investigações, que, por sua vez, visa a esclarecer de vez o fato criminoso e suas circunstâncias, como, por exemplo, a participação efetiva de Oseas, bem como sua motivação, além de localizar outras testemunhas. Além disso, a gravidade e a repulsa social provocadas por ilícitos dessa natureza, consubstanciadas nos elementos de informação trazidos aos autos, também justificam a presente prisão temporária.”

Em nota, a Polícia Civil informou que “as diligências foram iniciadas assim que o fato ocorreu e o inquérito policial segue em andamento na Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM). Todas as diligências estão sendo realizadas dentro do prazo legal. Destacamos que os policiais estão trabalhando com afinco, todos os dias, com o objetivo de prestar o melhor serviço aos parentes das vítimas, não só desse caso, mas de todos que possuem inquérito em aberto na delegacia.”

O crime. Testemunhas informaram à polícia que não ouviram nenhuma briga no dia do crime, apenas alguns gritos pela manhã, vindos do suspeito. Como durante o dia não houve mais barulho vindo da casa, os vizinhos ficaram atentos. Ao irem até a residência da família, encontraram sangue e pediram ajuda. Ainda não se sabe a motivação para o crime.

O filho mais velho de Sônia, Junior Fernandes, disse à TV Gazeta que a mãe parou de responder às mensagens depois das 16h. “Quando cheguei do serviço, fui para Cariacica. Cheguei lá e os policiais estavam perdidos; ajudei-os a encontrar a casa e vi aquela cena. Minha irmãzinha caída, cheia de sangue, e minha mãe se contorcendo”, relatou.