As investigações da Delegacia de Polícia (DP) de Piúma culminaram na prisão de um homem de 36 anos no município de Pimenta Bueno, em Rondônia, no último sábado (06). Ele é suspeito de ter assassinado, a facadas, Lucas Pereira de 22 anos, na Praia de Acaiaca, em Piúma, no último dia 10 de julho.

A detenção foi realizada durante cumprimento de mandado de prisão preventiva, após trocas de informações entre a Delegacia de Polícia de Piúma e a Polícia Civil de Rondônia (PCRO). Após a prisão, os policiais civis de Piúma realizaram a oitiva e, posteriormente, o homem foi encaminhado ao sistema prisional de Rondônia.

Durante o depoimento, o suspeito informou que foi até a casa de uma ex-companheira e tiveram uma briga. Após isso, ele foi até um bar na região, onde conheceu a vítima e começaram a beber juntos.

“Eles estavam bebendo quando a vítima perguntou se ele tinha droga, mas ele negou. Após alguns minutos, a vítima comentou que tinha dado 20 reais para um cidadão, que saiu para comprar as drogas, mas não voltou”, contou a titular da Delegacia de Polícia de Piúma, delegada Rosane Cysneiros.

Ainda de acordo com o depoimento, o suspeito disse que a vítima o convenceu a ir até a casa do homem que seria responsável pela compra dos entorpecentes. No percurso, eles começaram a discutir, a vítima o ameaçou e eles se separaram. Lucas Pereira voltou ao bar e o investigado foi para a casa dele.

Na residência, com medo das ameaças, o homem pegou uma faca, foi até o bar, esfaqueou a vítima até a morte e fugiu. O Inquérito Policial sobre o caso foi finalizado e será encaminhado ao Poder Judiciário.